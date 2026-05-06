Con una convocatoria que supera ampliamente las ediciones anteriores, comenzó este miércoles la Expo Internacional San Juan Minera 2026, el principal evento del sector en la provincia, que reúne a miles de actores clave de la industria, gobiernos y potenciales inversores. La apertura oficial al público está prevista para las 14 horas, aunque desde temprano ya se desarrollaban actividades para expositores y acreditados en el predio.

Alejandro Colombo, uno de los organizadores del evento, destacó el trabajo previo y la magnitud alcanzada en esta edición. “Estamos listos para empezar. Somos un equipo de 20 o 25 personas y hace dos años que venimos trabajando detrás de esta edición”, señaló, al tiempo que remarcó el crecimiento sostenido de la feria desde su primera realización en 2006.

El evento se presenta como una radiografía actual del desarrollo minero en la provincia y en el país. “Esto es el termómetro de lo que está pasando en San Juan y en la minería argentina”, afirmó Colombo. En ese sentido, subrayó que la edición 2026 triplica en tamaño a la realizada en 2024: el predio cuenta con 18.000 metros cuadrados de exposición, 480 stands y la participación de siete gobiernos provinciales y nueve embajadores, además de referentes del Ejecutivo nacional.

La dimensión institucional y política del encuentro también marca su relevancia. Según el organizador, la presencia de funcionarios nacionales y provinciales posiciona a la feria como uno de los pocos espacios capaces de concentrar ese nivel de representación. “¿En qué otro evento se convocan siete gobernadores y referentes del Ejecutivo nacional? Esto habla de dónde estamos y hacia dónde vamos”, planteó.

Durante tres jornadas —miércoles, jueves y viernes— la expo permanecerá abierta al público de 14 a 20 horas. Desde la organización recomendaron realizar una preacreditación online para agilizar el ingreso, ante una afluencia que ya ronda los 30.000 inscriptos y que podría superar esa cifra en los próximos días.

Colombo vinculó este nivel de interés con el posicionamiento internacional de San Juan como polo minero, especialmente en el desarrollo del cobre. “Argentina está en el radar del inversor y San Juan aparece destacada como una entidad propia, con un atractivo geológico y regulatorio muy especial”, explicó. Incluso comparó ese reconocimiento con el de ciertos estados dentro de economías consolidadas, donde una región logra identidad propia en el mapa de inversiones.

Esa proyección global se refleja en la diversidad de participantes y países representados. “San Juan está ante los ojos del mundo, y no es una frase hecha. La convocatoria internacional lo demuestra”, sostuvo.

En cuanto a las condiciones climáticas, uno de los factores que generaba expectativa previa por la posibilidad de viento Zonda, desde la organización confirmaron que no hay modificaciones en la programación. “No hay alerta, así que la expo se desarrolla con normalidad. Confiamos en que el clima acompañe”, indicó Colombo.

Con un despliegue sin precedentes en infraestructura, participación y alcance, la Expo San Juan Minera 2026 inicia así tres días clave para el sector, consolidándose como una plataforma estratégica para medir el presente y proyectar el futuro de la actividad minera en la región.