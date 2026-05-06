Flavio Briatore, el director ejecutivo de Alpine, se siente plenamente reivindicado tras la actuación de su nueva apuesta en la máxima categoría. Luego de que Franco Colapinto terminara en el séptimo lugar durante el Gran Premio de Miami, el directivo recordó con ironía las dudas que rodearon su llegada. "Muchos me decían 'por qué lo ponés a él?'" comentó al referirse al proceso de selección del argentino, quien se sumó al equipo francés luego de su salida de Williams.

Para el dirigente italiano, los resultados en pista hablan por sí solos y confirman lo que él ya sospechaba. "Ahora todos se dan cuenta de que Franco tiene el potencial para ser un súper piloto. Yo creí en Franco todo el tiempo, yo lo puse en el auto" afirmó con contundencia. Briatore no ocultó su satisfacción al haber sostenido al corredor frente a las críticas de quienes preferían otros nombres para esa codiciada butaca.

"Mucha gente al principio me decía 'ah, ¿por qué ponés a Colapinto?', ya se sabe la historia. Pero yo tenía razón y sigo adelante así. En este equipo, yo decido. Así que decidí mantener a Franco y ahora él está empezando a dar resultados" explicó sobre su rol en la escudería. El jefe de equipo también remarcó la madurez del piloto al volante, asegurando que "está manejando muy bien, sin presiones" a pesar de la alta exigencia del certamen.

El análisis del fin de semana para el corredor fue sumamente positivo desde la óptica de su mentor. "Hizo un muy buen trabajo todo el fin de semana. Sólido en clasificación, sólido en carrera. Sin errores. Esto es exactamente lo que espero de Franco y me pone muy contento por él" detalló con entusiasmo. Incluso, aprovechó el clima festivo de la ciudad estadounidense para bromear sobre la previa del evento diciendo que "tenemos que hacer un roadshow antes de cada carrera" para cargar energías.

Además del rendimiento individual, Briatore destacó el buen clima que se vive dentro del taller y la sintonía con su compañero de equipo, Pierre Gasly. "Tuvimos una muy buena reunión antes de la carrera. La relación entre los dos es excelente y el equipo es como uno solo, hay armonía" reveló sobre la dinámica interna. Con la mirada puesta en el futuro, el objetivo de Alpine es seguir escalando en la tabla. "Queremos el P4, no el P6. Eso es seguro. Delante tienen a McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull no tan lejos. El trabajo sigue" concluyó con firmeza.