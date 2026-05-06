El seleccionador de España, Luis de la Fuente, no se anda con rodeos cuando se trata de planificar el futuro. En la presentación de su nuevo libro, el entrenador que llevó a "La Roja" a conquistar la Nations League y la Eurocopa dejó definiciones contundentes sobre los nombres que liderarán el camino hacia el Mundial 2026.

La noticia que dio la vuelta al mundo del fútbol fue la ratificación de Lamine Yamal y Nico Williams como las vigas maestras de su proyecto. Ante la consulta sobre la presencia de las jóvenes estrellas en la cita de Estados Unidos, México y Canadá, el DT fue lapidario: “Van a estar, si Dios quiere”.

El factor humano antes que el talento

Más allá de las condiciones técnicas, De la Fuente dejó en claro cuál es el manual de estilo que rige su vestuario. Para el seleccionador, la armonía del grupo es innegociable, incluso por encima de la magia individual.

“Prefiero un buen compañero a otro con más talento si no lo es”, sostuvo con firmeza, marcando una línea de conducta que ya le ha dado réditos deportivos inmediatos en el continente europeo.

Las dudas: Gavi y el regreso de Carvajal

A diferencia de la certeza que rodea a la joya del Barcelona, otros referentes viven situaciones de incertidumbre debido a su estado físico. Sobre Gavi, el entrenador elogió su resiliencia y el nivel mostrado tras su grave lesión, aunque prefirió ser cauteloso respecto a su convocatoria inmediata.

Por su parte, el panorama de Dani Carvajal es el más complejo. El lateral del Real Madrid es un caudillo del grupo, pero su inclusión en la lista mundialista dependerá pura y exclusivamente de cómo responda su cuerpo en la etapa final de su recuperación.

España, bajo el mando de un De la Fuente que combina la frescura de una nueva generación liderada por Yamal con una filosofía de grupo de hierro, ya empezó a jugar el Mundial 2026 mucho antes del pitazo inicial.