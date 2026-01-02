Tras la suspensión del partido del pasado 30 de diciembre debido a las inclemencias climáticas, la Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó que la final por el ascenso a Primera División de futsal femenino se jugará este viernes 2 de enero. Será a las 21, en el Estadio La Superiora.

El encuentro definirá qué equipo asciende a la máxima categoría del futsal femenino local. Corazón de Jesús llega a la final tras esperar al ganador del reducido, derecho que obtuvo por terminar primero en la tabla general del campeonato. Por su parte, Sarmiento alcanzó la definición luego de eliminar a Tango en la final del reducido, mostrando su capacidad para competir en partidos decisivos.

Se espera un partido intenso y parejo, ya que ambos equipos buscarán asegurar su ascenso a Primera División. Los hinchas y amantes del futsal podrán disfrutar de un encuentro que promete emociones hasta el último minuto, en un escenario histórico para la disciplina en San Juan.