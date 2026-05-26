El gobernador de Marcelo Orrego firmó un convenio con autoridades nacionales que permitirá la implementación de los Centros de Familia y los Centros Faro en la provincia, una iniciativa destinada a acompañar a familias beneficiarias de la prestación Alimentar mediante actividades educativas, culturales y deportivas, junto con espacios de formación para adultos.

El acuerdo fue rubricado junto al ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, y el subsecretario de Políticas Territoriales y Desarrollo Humano del Ministerio de Capital Humano, Mariano Uset. El objetivo central es fortalecer el rol de las familias en la crianza, promoviendo entornos seguros y propicios para el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes.

San Juan fue seleccionada como una de las provincias piloto (junto a Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires) para implementar este programa. Está dirigido específicamente a familias que perciben la prestación Alimentar, quienes podrán acceder a vouchers económicos que funcionarán como medio de pago directo para actividades extracurriculares destinadas a chicos de entre 6 y 17 años.

A través de los Centros de Familia, los beneficiarios podrán elegir entre una amplia variedad de propuestas, como deportes, idiomas, música, robótica, danza o actividades artísticas. Estas opciones serán brindadas por instituciones privadas o intermedias, como clubes, uniones vecinales y fundaciones, siempre que estén debidamente registradas y cumplan con los requisitos legales. Estos espacios conforman la red de Centros Adheridos, que serán los únicos habilitados para recibir los vouchers.

Si bien cualquier familia de la provincia podrá participar, las actividades estarán concentradas en instituciones ubicadas en la Ciudad de San Juan, debido a que allí se encuentra la mayor oferta educativa y recreativa, además de la conectividad del transporte público.

En paralelo, los adultos tendrán acceso a los Centros Faro, donde se dictarán talleres y charlas orientadas a mejorar las prácticas de crianza, promover la convivencia saludable y acompañar el desarrollo integral de los hijos. De esta manera, el programa no solo apunta al acceso a actividades para los menores, sino también al fortalecimiento del núcleo familiar en su conjunto.