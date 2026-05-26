Partidos de Argentina en el Mundial: a qué hora se juega la fase de grupos

La expectativa por ver a la selección argentina en el Mundial 2026 crece cada día. El equipo liderado por Lionel Messi será la cabeza de serie del Grupo J en un torneo que promete ser histórico por contar con 48 seleccionados. La acción se dividirá entre Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio.

El debut de la albiceleste será contra Argelia el martes 16 de junio a las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas. Seis días después, el lunes 22 de junio a las 14, el equipo se medirá contra Austria. El cierre de la zona será frente a Jordania, uno de los cuatro debutantes de esta edición, el sábado 27 de junio a las 23. Estos últimos dos encuentros se disputarán en el AT&T Stadium de Dallas.

Respecto a los rivales, Austria asoma como el escollo más complejo en los papeles con figuras que juegan en las cinco mejores ligas de Europa. Por su parte, Argelia viene de alcanzar los cuartos de final en la última Copa Africana de Naciones. Con el cambio de formato de la competencia, Argentina buscará avanzar a los 16avos de final. Esto lo logrará si se ubica en primer o segundo lugar, o si es uno de los ocho mejores terceros entre los 12 grupos.

Si el conjunto nacional termina líder de su zona, jugará el viernes 3 de julio en Miami contra el seleccionado que termine segundo en el Grupo H. En caso de quedar en segunda posición, chocará contra el puntero de esa misma zona integrada por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde el jueves 2 de julio en Los Ángeles. Los fanáticos podrán seguir los partidos por Telefé, la TV Pública y DSports, además de algunas transmisiones por Disney+.

En cuanto al armado del plantel, Lionel Scaloni ya trabaja sobre una prelista de 55 jugadores, aunque solo 26 viajarán a Norteamérica. La fecha límite para informar los convocados a la FIFA es el sábado 30 de mayo y las nóminas oficiales se conocerán el 2 de junio.