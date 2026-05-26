Este martes 26 de mayo, la Embajada Argentina en Chile se viste de gala para realizar la tradicional conmemoración de la Revolución de Mayo. El histórico inmueble de la Residencia Oficial, en la capital trasandina, será el epicentro de un encuentro que reunirá a más de 500 invitados, entre autoridades locales, argentinos residentes y el Cuerpo Diplomático de diversas naciones.

La gastronomía será un pilar fundamental de la velada, donde el sabor criollo se hará presente con un menú que incluye carnes, empanadas, locro y pizza. Sin embargo, la gran apuesta del evento recae en la excelencia vitivinícola de nuestra provincia.

Por tercer año consecutivo, el Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de la Producción, Trabajo e Innovación, ha logrado posicionar a las bodegas locales en el corazón de la diplomacia argentina. La gestión incluyó el envío de 30 cajas de etiquetas seleccionadas, poniendo en valor la oferta exportable sanjuanina.

Las bodegas que representan el prestigio de los valles locales son: Avanti, Merced del Estero, UCCuyo, Amelia, Desfachatados, Acunado, Deslumbrante, Gran Cordero con Piel de Lobo, Ripalta, Don Duilio, Los Dragones, Pedregales, Rey sin Corona, La Fortuna, Ranea, Carrascosa, Pandora/Perseo y Yanzon.

Esta presencia estratégica no solo acompaña el brindis patrio, sino que fortalece el posicionamiento de los vinos sanjuaninos ante el exigente mercado chileno y los representantes internacionales presentes en el evento.