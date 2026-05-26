La preocupación se instaló en la Selección argentina y en el mundo del fútbol luego de que Lionel Messi abandonara con molestias el partido en el que Inter Miami venció 6 a 4 a Philadelphia Union por la MLS. Sin embargo, horas después, el club estadounidense difundió un parte médico oficial que llevó tranquilidad: el rosarino sufrió una sobrecarga muscular en el isquiotibial izquierdo asociada a fatiga, y no presenta una lesión de gravedad.

El capitán argentino pidió el cambio a los 73 minutos del encuentro tras sentir un dolor en la parte posterior de su pierna izquierda. Luego de ejecutar un tiro libre, Messi se tomó la zona afectada y rápidamente hizo señas al banco de suplentes para ser reemplazado. Inmediatamente se dirigió al vestuario acompañado por integrantes del cuerpo médico, una escena que generó alarma a pocas semanas del inicio del Mundial 2026.

Tras realizarse estudios médicos, Inter Miami confirmó que el futbolista no sufrió desgarros ni lesiones estructurales. El comunicado explicó que se trata de una “sobrecarga por fatiga muscular” y aclaró que su regreso a los entrenamientos dependerá de la evolución clínica en los próximos días.

El entrenador de Inter Miami, Guillermo Hoyos, también intentó bajar el nivel de preocupación y explicó que decidieron reemplazarlo por precaución. Según detalló, el estado del campo de juego y la acumulación de minutos influyeron en el desgaste físico del astro argentino. “Ante la duda, preferimos no arriesgar”, señaló tras el encuentro.

Más allá del susto, todo indica que Messi llegará sin inconvenientes mayores al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El delantero forma parte de la prelista de 55 convocados de Lionel Scaloni y se espera que se incorpore en los próximos días a los entrenamientos de la Albiceleste para afrontar los amistosos previos ante Honduras e Islandia.

La Selección argentina debutará el 16 de junio frente a Argelia, y el cuerpo técnico sigue de cerca la evolución física del capitán, que disputaría en 2026 su sexta Copa del Mundo.