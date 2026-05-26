La misionera Tamara Rogouski fue elegida como la nueva Miss Universo Argentina 2026 durante la gran final del certamen nacional realizada en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de Buenos Aires. La representante de Puerto Iguazú se quedó con la corona tras competir con candidatas de distintas provincias del país y ahora será la encargada de representar a la Argentina en la 75ª edición de Miss Universo, prevista para noviembre en Puerto Rico.

La joven de 28 años era considerada una de las favoritas desde el inicio del concurso debido a su trayectoria en el modelaje. Trabaja como modelo desde los 12 años y cuenta con experiencia en pasarelas de Argentina y Paraguay. Además, es licenciada en marketing, coach ontológica y madre de una niña, un dato que marcó un hecho histórico dentro del certamen nacional.

La gala contó con la conducción del periodista Giuliano Fessia y tuvo un jurado integrado por figuras vinculadas al mundo de la moda y los certámenes de belleza, entre ellas Coty Romero y el periodista Gustavo Méndez. La corona fue entregada por Aldana Masset, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Tras recibir el título, Rogouski expresó su emoción y destacó el esfuerzo realizado durante el proceso de preparación. También aprovechó para dejar un mensaje dirigido a los jóvenes, alentándolos a perseguir sus sueños y confiar en sus capacidades.

La consagración de la representante misionera también generó repercusión en redes sociales y medios regionales, donde usuarios destacaron que se trata de una nueva etapa para los concursos de belleza, cada vez más abiertos a perfiles diversos e inclusivos.