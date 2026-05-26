La salida de Gustavo Costas de Racing Club continúa generando repercusiones y, en las últimas horas, una carta publicada por el exdirector técnico encendió una nueva polémica entre los hinchas de la Academia. El entrenador compartió un extenso mensaje de despedida en sus redes sociales, pero un detalle no pasó desapercibido: no hizo ninguna mención a los futbolistas del plantel profesional ni a la dirigencia encabezada por Diego Milito.

En el texto, Costas agradeció “el cariño de siempre” de los hinchas y destacó especialmente a los trabajadores del club, mencionando al personal de seguridad, limpieza, cocina, utilería, médicos y cuerpo técnico. Sin embargo, la ausencia de referencias hacia los jugadores alimentó rápidamente las especulaciones sobre posibles conflictos internos y diferencias dentro del vestuario.

La situación llamó aún más la atención porque apenas un día antes, durante su despedida pública en el estadio Presidente Perón, el propio entrenador sí había agradecido explícitamente a los futbolistas. En aquella oportunidad aseguró que los jugadores “dejaron todo por el club” y recordó que muchos disputaron partidos lesionados o en malas condiciones físicas.

El final del ciclo de Costas tomó por sorpresa a gran parte de los hinchas racinguistas. El técnico aseguró públicamente que no esperaba la decisión de la dirigencia y sostuvo que el proyecto apuntaba a largo plazo. “No creo que esto sea una despedida, capaz pronto volveremos”, lanzó tras conocerse su salida, dejando abierta la posibilidad de un futuro regreso al club de Avellaneda.

Desde la dirigencia, Milito explicó que la decisión se tomó porque consideraban que era necesario “descomprimir” el ambiente del plantel y generar un cambio de aire tras un semestre irregular. Esa versión, sin embargo, fue parcialmente contradicha por el propio Costas, quien afirmó que la determinación lo sorprendió y que no era lo que habían conversado previamente.

Pese a la polémica, el cariño de los hinchas quedó reflejado en la masiva despedida que recibió el entrenador en las inmediaciones del Cilindro de Avellaneda. Costas dejó una huella importante en Racing tras conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, títulos que lo consolidaron como uno de los ídolos contemporáneos del club.