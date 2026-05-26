La preocupación se instaló en River y también en la Selección argentina luego de que el club de Núñez confirmara la lesión sufrida por Marcos Acuña durante la final del Torneo Apertura frente a Belgrano. El lateral izquierdo debió abandonar el campo de juego en el segundo tiempo y, tras los estudios realizados en Buenos Aires, se determinó que sufrió una contractura en el isquiotibial derecho.

Si bien el diagnóstico llevó algo de alivio porque descartó un desgarro o una lesión muscular de mayor gravedad, el estado físico del “Huevo” sigue bajo observación a menos de un mes del inicio del Mundial 2026. El defensor entrenó de manera diferenciada y todo indica que no estará disponible para el próximo compromiso de River ante Blooming por la Copa Sudamericana.

La molestia reapareció en una zona que ya venía afectando al campeón del mundo desde hace varios partidos. Incluso, ante Rosario Central había jugado apenas media hora antes de salir con molestias físicas, por lo que el cuerpo técnico decidió seguir de cerca su evolución pensando en los compromisos decisivos de este tramo de la temporada.

La situación genera especial atención en el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que en los próximos días deberá definir la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo. Acuña integra la consideración del entrenador y pelea por un lugar en el plantel que buscará defender el título conseguido en Qatar 2022.

El lateral no es el único futbolista argentino con problemas físicos en la recta final previa al Mundial. River también sigue de cerca las recuperaciones de Gonzalo Montiel y otros jugadores afectados por distintas molestias musculares, mientras que en la Selección también hay preocupación por el estado de varios habituales convocados.

Argentina debutará en el Mundial 2026 el próximo 16 de junio frente a Argelia en Kansas City, y el cuerpo técnico espera que Acuña pueda recuperarse a tiempo para llegar en condiciones óptimas a la cita mundialista.