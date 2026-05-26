Una tragedia sacudió este martes a Bélgica luego de que un tren de pasajeros embistiera a un minibús escolar en un paso a nivel de la localidad de Buggenhout, al norte del país. El violento impacto dejó al menos cuatro muertos (entre ellos dos menores) y cinco chicos heridos, varios de ellos trasladados de urgencia a hospitales de la zona.

El accidente ocurrió cerca de las 8:15 de la mañana, cuando el vehículo escolar intentó atravesar las vías pese a que el paso a nivel se encontraba cerrado y con las barreras bajas, según confirmaron autoridades ferroviarias belgas y la empresa Infrabel, encargada de la infraestructura ferroviaria.

De acuerdo con la información oficial, en el minibús viajaban siete estudiantes, un acompañante y el conductor. Entre las víctimas fatales se encuentran dos adolescentes, el chofer del transporte y el adulto responsable que acompañaba a los menores. Los cinco chicos que sobrevivieron fueron hospitalizados y se encuentran estables, aunque algunos presentan heridas de consideración.

El tren transportaba alrededor de 100 pasajeros, quienes fueron evacuados tras el choque. No se registraron heridos graves entre los ocupantes de la formación ferroviaria, aunque algunas personas debieron recibir asistencia psicológica debido al estado de shock provocado por la tragedia.

Las primeras pericias indican que las señales luminosas y las barreras funcionaban correctamente al momento del siniestro. Sin embargo, las autoridades aún intentan determinar por qué el minibús ingresó al cruce ferroviario. La Fiscalía local abrió una investigación para esclarecer la mecánica del hecho y establecer posibles responsabilidades.

El episodio generó una fuerte conmoción en Bélgica y motivó mensajes de condolencias de dirigentes políticos y autoridades europeas. Además, se activaron equipos especiales de contención para asistir a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes del accidente.