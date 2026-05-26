Martes 26 de Mayo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Provinciales > Martes

Mínima de 2º y máxima de 17º será el tiempo en San juan para este martes

San Juan espera una jornada nublada con máximas de 17 grados mientras el SMN lanza consejos frente al frío extremo.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El sol se ocultará a las 18:02 durante este martes.

El martes 26 de mayo llega a la ciudad de San Juan con un clima que obliga a buscar el abrigo más pesado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada arrancó con niebla y una temperatura que se ubica en los dos grados. La visibilidad es mala y la humedad alcanza el 93 por ciento, mientras vientos leves del noreste corren entre siete y 12 kilómetros por hora. El sol salió a las 08:01 y se ocultará a las 18:02.

Para la tarde, el cielo estará algo nublado y el termómetro subirá hasta los 17 grados. En ese momento, el viento del noreste aumentará su velocidad a un rango de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es baja, apenas del 10 por ciento. Al llegar la noche, el clima rondará los 11 grados manteniendo la intensidad del viento.

Debido a estas condiciones de frío extremo que pueden poner en peligro la salud, el organismo oficial difundió una serie de sugerencias. Entre ellas, recomiendan "Tomar abundante cantidad de líquido caliente" y "Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe".

También es fundamental "Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono" y "Usar ropa adecuada para bajas temperaturas". Finalmente, sugieren "Mantenerse informado por las autoridades".

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD