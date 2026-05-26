El martes 26 de mayo llega a la ciudad de San Juan con un clima que obliga a buscar el abrigo más pesado. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada arrancó con niebla y una temperatura que se ubica en los dos grados. La visibilidad es mala y la humedad alcanza el 93 por ciento, mientras vientos leves del noreste corren entre siete y 12 kilómetros por hora. El sol salió a las 08:01 y se ocultará a las 18:02.

Para la tarde, el cielo estará algo nublado y el termómetro subirá hasta los 17 grados. En ese momento, el viento del noreste aumentará su velocidad a un rango de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia es baja, apenas del 10 por ciento. Al llegar la noche, el clima rondará los 11 grados manteniendo la intensidad del viento.

Debido a estas condiciones de frío extremo que pueden poner en peligro la salud, el organismo oficial difundió una serie de sugerencias. Entre ellas, recomiendan "Tomar abundante cantidad de líquido caliente" y "Reforzar las normas de higiene para evitar el contagio de enfermedades como la gripe".

También es fundamental "Ventilar los ambientes del hogar para evitar la inhalación de monóxido de carbono" y "Usar ropa adecuada para bajas temperaturas". Finalmente, sugieren "Mantenerse informado por las autoridades".