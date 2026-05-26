Licitarán el Hotel Provincial y planean convertirlo en uno de cuatro o cinco estrellas

El ministro de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan, Guido Romero, confirmó que el Gobierno provincial trabaja para relanzar la licitación del Hotel Provincial y aseguró que la intención oficial es recuperar uno de los edificios más emblemáticos del turismo local. El funcionario sostuvo que el nuevo proceso podría concretarse durante junio, luego de que la primera convocatoria quedara desierta.

“Estamos en la etapa administrativa final y nuestra expectativa es llamar nuevamente a licitación lo más rápido posible. Dios quiera que podamos hacerlo en junio”, expresó Romero al referirse al futuro del hotel. El ministro explicó que todavía restan algunos plazos procesales vinculados a posibles impugnaciones, aunque aseguró que el Ejecutivo busca acelerar los tiempos para avanzar con la concesión.

Además, Romero adelantó que el proyecto oficial apunta a elevar la categoría del establecimiento. “Sería muy bueno que el Hotel Provincial pueda convertirse en un 4 o 5 estrellas. Las empresas con las que hablamos tienen una visión de inversión y de crecimiento para el edificio”, afirmó en radio Sarmiento. Según explicó, el objetivo es reposicionar al hotel dentro del segmento de mayor nivel y ampliar la oferta turística para visitantes corporativos y turísticos.

La caída de la primera licitación

La primera licitación para concesionar el hotel quedó desierta a fines de abril, luego de que el Gobierno rechazara las dos propuestas presentadas por incumplimientos formales en la documentación exigida. Entre las irregularidades detectadas figuraban la ausencia del Certificado de Cumplimiento Fiscal y declaraciones juradas incompletas, lo que impidió avanzar con la evaluación técnica y económica de las ofertas.

“Nosotros creemos que el hotel necesita una inversión importante para estar a la altura de lo que hoy demanda el turismo”, señaló Romero. En ese sentido, remarcó que el crecimiento de la actividad minera en San Juan también genera expectativas sobre una mayor demanda de alojamiento de categoría.

La apuesta a una cadena hotelera

El ministro también consideró importante que el futuro concesionario pueda estar vinculado a una cadena hotelera reconocida. “A San Juan le falta un hotel de cadena. Muchas veces los turistas eligen alojarse siguiendo marcas que ya conocen y en las que confían”, explicó.

Romero aseguró que la llegada de una empresa de ese perfil elevaría automáticamente los estándares del edificio. “Si una cadena desembarca en el Hotel Provincial, tendrá que equipararlo con sus otros hoteles del país. Eso mejoraría el nivel de servicios y de infraestructura”, indicó.

El Hotel Provincial cerró sus puertas en junio de 2025, cuando la concesionaria que operaba el edificio decidió no renovar el contrato tras más de 20 años. Desde entonces, el inmueble volvió a manos del Estado provincial, que avanzó con obras de reacondicionamiento antes de impulsar una nueva concesión.