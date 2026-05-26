El Fondo Monetario Internacional lanzó una nueva advertencia sobre las estadísticas oficiales argentinas y apuntó directamente contra la metodología utilizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos para medir la inflación. En su último informe técnico, el organismo sostuvo que el actual Índice de Precios al Consumidor (IPC) quedó desactualizado y dejó de representar de manera adecuada los hábitos de consumo de la población.

El documento fue difundido en el marco de la segunda revisión del acuerdo firmado entre la Argentina y el FMI, y allí se cuestionó la demora del Gobierno nacional en aplicar una nueva metodología para el cálculo de la inflación. Según el organismo, “la prolongada demora en la actualización del IPC ha dejado la metodología desactualizada y menos representativa de la actual canasta de consumo”.

La observación apunta directamente a la decisión del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, de postergar la implementación del nuevo índice que el Indec tenía previsto lanzar este año. La actualización contemplaba nuevas ponderaciones basadas en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, incorporando mayor peso a servicios como vivienda, transporte y comunicaciones, y reduciendo la incidencia de alimentos y otros rubros tradicionales.

El FMI también advirtió que el problema no se limita al IPC. El informe señaló deficiencias en las cuentas nacionales, dificultades en la precisión de algunos indicadores económicos y demoras en la publicación de estadísticas vinculadas al sector externo. Además, sostuvo que el marco institucional que regula al Indec“necesita ser modernizado” para alinearse con estándares internacionales.

La polémica por el nuevo índice de inflación se profundizó tras la salida de Marco Lavagna del organismo estadístico. Desde el Gobierno argumentaron que la actualización también estaba basada en datos “viejos”, ya que la encuesta de hogares utilizada corresponde a 2018 y no refleja cambios de consumo posteriores a la pandemia. En ese contexto, Caputo defendió la decisión de mantener el esquema actual hasta que el proceso de desinflación esté consolidado.

Por último, el Fondo reiteró que continuará brindando asistencia técnica a la Argentina para mejorar la calidad de las estadísticas oficiales y avanzar en reformas estructurales vinculadas al sistema estadístico nacional.