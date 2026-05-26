La selección de Argelia atraviesa una situación particular a pocas semanas de su debut frente a la Selección argentina en el Mundial 2026. Aunque el plantel ya inició los entrenamientos en el Centro Técnico Nacional de Sidi Moussa, el entrenador Vladimir Petković todavía no confirmó la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo, lo que generó incertidumbre en la prensa y entre los hinchas argelinos.

La primera práctica se realizó este lunes con varios futbolistas ya concentrados, mientras medios locales como DZfoot y La Gazette du Fennec siguieron de cerca la llegada de los jugadores al aeropuerto internacional Houari Boumediene. Según trascendió, al menos ocho futbolistas arribaron en las últimas horas, aunque aún no está claro quiénes integrarán finalmente la nómina oficial para el certamen.

Uno de los principales motivos de la demora tiene relación con el estado físico de varios referentes del plantel. El cuerpo técnico evalúa especialmente la evolución de futbolistas que arrastran lesiones desde la última Copa Africana de Naciones, entre ellos Samir Chergui, Jaouen Hadjam y Houssem Aouar, quien continúa con molestias crónicas en el aductor.

Además, Argelia podría sufrir una baja sensible en el arco. Luca Zidane, hijo del histórico Zinedine Zidane, sufrió una fractura de mandíbula y una conmoción cerebral durante un partido con Granada en España, una lesión que pone en duda su presencia en el debut mundialista ante Argentina.

En ofensiva, el gran referente del conjunto africano será Riyad Mahrez, figura del Al-Ahli y principal carta ofensiva de los “Zorros del Desierto”. El seleccionado africano disputará previamente un amistoso frente a Países Bajos en Rotterdam como última prueba antes del estreno mundialista del 16 de junio en Kansas City frente a la Albiceleste.

Más allá de las dudas actuales, desde el entorno futbolístico argentino advierten que Argelia puede convertirse en un rival incómodo. El entrenador Marcelo Bielsa, quien enfrentó recientemente al equipo africano con Uruguay, definió al conjunto argelino como “casi un equipo europeo” por su orden táctico y capacidad para manejar los ritmos del partido.

Argentina y Argelia tienen un único antecedente oficial: un amistoso disputado en Barcelona en 2007, que terminó con triunfo argentino por 4 a 3. Ahora, casi dos décadas después, volverán a cruzarse nada menos que en el estreno del Mundial 2026.