Fiscales inspeccionaron la comisaría de Valle Fértil por la muerte de un detenido

La investigación por la muerte de Daniel Paredes, ocurrida en una celda de la Comisaría 12 de Villa San Agustín, Valle Fértil, sumó en las últimas horas nuevas medidas impulsadas por la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, en el marco del legajo que busca esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Durante los días 26 y 27 de mayo de 2026, funcionarios judiciales se trasladaron hasta la localidad vallista con el objetivo de profundizar la pesquisa y avanzar en la recolección de pruebas que permitan reconstruir los momentos previos y el contexto en el que se produjo la muerte del hombre.

Entre las diligencias desarrolladas, se realizó un recorrido e inspección integral de las instalaciones de la Comisaría 12, lugar donde Paredes permanecía alojado al momento de su fallecimiento. Las medidas apuntaron a verificar condiciones edilicias, sectores internos y distintos espacios considerados relevantes para la investigación judicial.

Además, el equipo fiscal entrevistó a varios testigos de la zona, cuyas declaraciones podrían aportar elementos de interés para esclarecer el caso. Las entrevistas forman parte de una batería de medidas orientadas a contrastar información y reconstruir la secuencia de hechos vinculados al deceso.

De igual manera, los investigadores incorporaron antecedentes relacionados con los servicios que Daniel Paredes prestaba en la Municipalidad, documentación que podría resultar relevante para conocer aspectos personales y laborales de la víctima y determinar si existe algún dato de interés para el expediente.

Las actuaciones estuvieron encabezadas por el fiscal coordinador, doctor Iván Grassi, junto al fiscal Francisco Pizarro. También participaron los ayudantes fiscales Facundo Romero y Maximiliano Gerarduzzi Marcovecchio, quienes acompañaron las tareas investigativas desplegadas en Valle Fértil.

Por el momento, desde la UFI Delitos Especiales mantienen reserva sobre los avances concretos del legajo y las conclusiones preliminares. No obstante, las nuevas medidas reflejan la intención del Ministerio Público de agotar todas las líneas investigativas para determinar con precisión qué ocurrió con Daniel Paredes dentro de la dependencia policial.