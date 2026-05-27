Un duro golpe sacude a las juveniles de la Selección Argentina. Matheo Benítez Machuca, integrante del plantel Sub 17 que conduce técnicamente Diego Placente, recibió una dura sanción de cuatro meses de suspensión por parte de la CONMEBOL, tras ser acusado de actos de racismo durante el Sudamericano de la categoría que tuvo lugar en Paraguay.

El mediocampista, que se desempeña en las divisiones formativas de Independiente, fue denunciado por futbolistas del seleccionado de Brasil. Según el reclamo de los jugadores de la Canarinha, el argentino habría realizado un gesto discriminatorio, asociado a la figura de un mono, durante un encuentro disputado en el estadio de Ameliano.

El castigo aplicado por el máximo organismo sudamericano tiene efecto inmediato. Al haber sido extendida la medida a la FIFA, la inhabilitación alcanza también al ámbito local. De esta manera, el juvenil quedó fuera de toda competencia oficial, lo que incluye su participación en la Reserva del Rojo, dirigida por la dupla Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

Desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ya han tomado cartas en el asunto y preparan una apelación formal. El objetivo principal es lograr una reducción de la pena para que el futbolista pueda formar parte de la delegación en los amistosos previos al Mundial de la categoría, que se llevará a cabo en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre próximos, fecha para la cual, en caso de mantenerse el fallo original, ya estaría habilitado.

Este episodio se suma a una creciente lista de sanciones disciplinarias en el fútbol internacional por conductas discriminatorias. Recientemente, la UEFA castigó a Gianluca Prestianni con seis partidos tras una denuncia por conducta homofóbica en un encuentro de Champions League, marcando un precedente de tolerancia cero que ahora vuelve a tener a un argentino en el centro de la escena.