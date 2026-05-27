En medio del juicio por la muerte de Lucía Rubiño, la joven fallecida el 15 de octubre de 2023 tras un siniestro vial en el barrio Profesional, en Rivadavia, familiares y amigos convocaron a una movilización para este jueves a las 15:30 en la sede de Flagrancia.

Bajo el lema “Unidos por Lucía”, la consigna es asistir con remera blanca y acompañar en silencio, en una muestra de recuerdo y pedido de justicia por la joven, cuyo fallecimiento conmocionó a la comunidad sanjuanina.

El juicio es llevado adelante por el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia, a cargo del juez Jorge Toro, quien dispuso que el tribunal colegiado ad-hoc sesione en el Edificio de Flagrancia por razones de infraestructura y operatividad.

Según lo previsto, el proceso se extenderá durante aproximadamente un mes, con la realización de unas diez audiencias. En total declararán más de 20 testigos, un número reducido respecto a los cerca de 70 que habían sido ofrecidos inicialmente, tras acuerdos entre la fiscalía y la defensa para agilizar el debate.

Uno de los aspectos más relevantes del juicio es que no podrá ser presenciado por el público ni por la prensa. Además, la familia de la víctima no participa como querellante, ya que el sistema penal juvenil no contempla la intervención de partes particulares, a diferencia de lo que ocurre en la Justicia ordinaria.

Esta reserva responde al régimen especial que rige para adolescentes en conflicto con la ley penal. Tanto en Argentina como en la provincia, las normas establecen restricciones a la publicidad de las audiencias cuando el acusado era menor de edad al momento del hecho, incluso en casos de extrema gravedad.

El hecho que se investiga ocurrió cuando dos vehículos protagonizaron un siniestro vial, uno de ellos conducido por un menor identificado como N.M., quien quedó involucrado en la causa que ahora se ventila en el fuero penal juvenil.