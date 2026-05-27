Tras la decisión del Gobierno nacional de eliminar subsidios al transporte de larga distancia, desde San Juan llevaron tranquilidad al confirmar que no habrá cambios en la gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad dentro de la provincia.

Paula Moreno, directora de Personas con Discapacidad de San Juan, confirmó a DIARIO HUARPE que la medida dispuesta a nivel nacional alcanza exclusivamente al sistema de transporte de larga distancia, que es regulado por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). En este caso, lo que se eliminó es el régimen de compensaciones económicas que el Estado pagaba a las empresas, pero no el derecho de los usuarios.

Esto significa que las empresas de colectivos deberán absorber ese costo dentro de su esquema comercial, pero siguen obligadas por ley a otorgar pasajes gratuitos a personas con discapacidad, bajo las mismas condiciones vigentes hasta ahora. La gestión de estos boletos continúa realizándose de manera virtual a través de la CNRT, sin intervención provincial.

En paralelo, las autoridades aclararon que el transporte urbano e interurbano, que depende de la órbita provincial, no fue alcanzado por esta resolución nacional. Por lo tanto, no hay modificaciones en el sistema local.

En ese sentido, la provincia de San Juan ratificó que continuará garantizando plenamente la gratuidad de los pasajes en colectivos de corta y media distancia dentro de su territorio, manteniendo los beneficios para las personas con discapacidad.

De esta manera, pese a los cambios en el esquema de subsidios nacionales, en San Juan se sostiene el acceso al transporte gratuito tanto en servicios locales como en los de larga distancia, donde el derecho sigue vigente aunque cambie el financiamiento.