La furia de Gianinna Maradona con Luque por mostrar la autopsia de Diego

El segundo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en este 2026 ha vuelto a poner a su familia frente a una realidad dolorosa y hostil en los tribunales. Gianinna Maradona, quien asiste a cada audiencia como testigo para velar por el proceso, expresó su indignación tras un fuerte cruce con Leopoldo Luque.

El conflicto estalló cuando el médico proyectó imágenes de la autopsia del astro, lo que le provocó una crisis a la joven, quien no dudó en afirmar que el profesional "va por la vida cag... en la gente".

La falta de empatía marcó las jornadas judiciales, ya que Luque no ha pedido disculpas en ningún momento. Ante la crudeza de lo exhibido, Gianinna increpó al imputado preguntándole "¿No tenés un reparo? Cada vez que van a mostrar algo, me preguntan si me quiero ir de la sana. ¿Por qué me haces ver algo que me costó un montón sacarme de la cabeza?".

La hija del futbolista también criticó a los defensores del médico y aseguró que "sus abogados también. No me tienen que cuidar a mi, pero no sos solidario con lo que estamos viviendo".

En su búsqueda de una condena máxima, Gianinna recordó el vacío que dejó la pérdida de su padre al señalar que "a nosotros nos condenaron a seguir viviendo sin un papá y a mi hijo sin su abuelo. Que paguen por todo lo que hicieron y por lo que no". Con firmeza, exigió que se haga justicia tras denunciar el desprecio con el que los acusados se refieren a Diego y a su familia.

El proceso resulta agotador y ella lo describió con sinceridad: "Es re difícil, muy triste, hay audiencias que son muy angustiantes. Hay que tener mucha paciencia porque el clima es bastante hostil". Según su testimonio, "sabemos que es muy engorroso todo lo que hay que pasar, pero que es necesario para poder tener la Justicia que se merece".

Apoyada en su pareja, amigos y seres queridos, Gianinna transita este camino admitiendo que "es difícil duelar la muerte de papá, cada uno lo transita como puede e intransferible". En este contexto, remarcó que "necesitamos paz para seguir viviendo".

A pesar de los conflictos en la sala, mantiene una conexión espiritual con su padre y confesó que "lo veo en mi hijo, mis sobrinas, en la más chiquita especialmente". Su recuerdo permanece intacto en los momentos simples del día, ya que "me mata cuando Benja juega a la pelota y él está ahí. Por ahí siento su perfume caminando, o cuando escucho la radio y pido que me mande una canción y la pasan".