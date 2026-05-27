Gerardo Romano contó cómo está de salud tras ser internado de urgencia

Gerardo Romano generó movimientos en el ambiente artístico tras conocerse su reciente paso por una institución médica para realizarse estudios. Sin embargo, su entorno se encargó rápidamente de transmitir calma sobre su estado general.

Su productor teatral, Carlos Rottemberg, aclaró en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas que se trata de un estudio que el actor realiza periódicamente. Según explicó el empresario, “Era una [instancia] que nos hacemos todos de rutina cada cinco años y le tocaba hoy al aprovechar el día de descanso”.

El procedimiento se realizó justamente este martes para no interferir con las presentaciones de la semana. Rottemberg también confirmó que la salud del actor no afectará sus compromisos profesionales.

Romano continuará con las funciones de la obra El Secreto, la cual protagoniza junto a Ana María Picchio. Cabe recordar que Gerardo Romano fue diagnosticado con Parkinson a mediados de 2024. Desde entonces, el actor ha optado por hablar abiertamente sobre su diagnóstico para generar conciencia sobre los cuidados necesarios para afrontar esta enfermedad.