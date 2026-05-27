Prepará este pastel de zapallitos tipo souffle sin usar nada de harina

A veces buscamos resolver la comida de forma rápida sin descuidar la salud. Aunque muchos no esperan demasiado de los zapallitos, estos ingredientes son grandes aliados porque aportan humedad, suavidad y mucho volumen con muy poquitas calorías.

Lo mejor es que combinan con casi todo y en esta oportunidad se transforman en un pastel salado que se mezcla con puerro, queso y jamón cocido. Se trata de una preparación muy simple y rendidora que tiene una textura estilo soufflé, lo que la vuelve ideal para una cena ligera o incluso para llevar en la vianda del trabajo.

Esta receta se destaca por no tener nada de harinas, ya que utiliza el jamón cocido como base para darle un gusto delicioso. Para prepararlo, hay que mezclar en un bowl los huevos con queso rallado, queso crema y cebollino picado.

Una vez lista esta parte, se incorpora el salteado de verduras y se integra todo muy bien. El paso siguiente consiste en cubrir la base de un molde previamente engrasado con las fetas de jamón cocido para luego volcar encima toda la preparación.

El tiempo de cocción en un horno precalentado a 180 grados es de aproximadamente 30 minutos, hasta notar que el pastel esté bien dorado y firme. Si preferís usar la freidora de aire, podés cocinarlo durante unos 20 minutos a 160 grados.

Lo interesante es que este plato admite muchas versiones según lo que tengas en la heladera, como queso azul, ricota, pollo desmenuzado, espinaca o tomates secos. En cualquier caso, la textura tipo soufflé que brindan el huevo y el queso siempre resulta súper tentadora para los comensales.