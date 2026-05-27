La noticia sobre Pata Villanueva ha vuelto a encender las alarmas tras confirmarse que pasó las últimas 24 horas en una unidad de cuidados intensivos. La exmodelo ingresó al centro de salud y fue derivada de inmediato al sector de terapia, donde permanece bajo un pronóstico reservado y una observación médica constante.

La información surgió a través de la periodista Pilar Smith en el programa LAM, quien detalló que "Fue internada en terapia intensiva" al referirse a lo ocurrido este lunes. A pesar de la inquietud generalizada por su traslado inmediato, la comunicadora trajo algo de alivio al mencionar que se encuentra "Estable y fuera de peligro" aunque todavía no se conocen los motivos oficiales que derivaron en su internación.

Este nuevo episodio en su salud trae al presente el difícil camino que recorre desde el año 2021. En aquel entonces, una fuerte caída doméstica en su casa de Punta del Este le provocó un traumatismo de cráneo severo que la dejó en una situación crítica.

Durante ese proceso, la artista debió enfrentar un coma inducido y diversas cirugías para tratar sus lesiones y bajar la presión intracraneal. Al recordar las secuelas de aquel accidente que afectó su parte cognitiva y física, ella misma había relatado que "Me operaron del cráneo y quedé paralizada de la parte derecha del cuerpo" en referencia a su lenta rehabilitación de meses.

En medio del hermetismo médico, su hija Agustina fue la encargada de transmitir un mensaje de calma para el entorno de la actriz. La joven confirmó la evolución de su madre dentro de la clínica utilizando la frase "Estable y fuera de peligro" para llevar tranquilidad ante la falta de precisiones técnicas.

Por ahora, se espera que en las próximas horas se difundan nuevos informes oficiales que permitan conocer la evolución de su cuadro, mientras los médicos mantienen una vigilancia estricta sobre su estado general a cuatro años del incidente que cambió su vida.