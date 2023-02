Minutos antes de la medianoche del jueves, Bizarrap puso el broche de oro para la jornada del miércoles en la Fiesta Nacional del Sol (FNS) 2023. A los chicos y grandes que vibraron con las diversas sessions del productor del momento no les importó el viento y el clima encapotado en el Escenario San Juan del Costanera Predio Ferial para escuchar los grandes éxitos.

“El Biza” comenzó su show con el hit que realizó junto con Nathy Peluso. “’I’m a, I’m am a, I’m a nasty girl, fantastic. Este culo es natural, no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo’ eso' gile’ a mí me la mastic”, fue lo que gritaron los miles de fans durante el primer tema.

El productor también puso a bailar a los presentes con otras canciones, como las realizadas con Residente, L-Gante y demás artistas del momento.

A pesar de no completar el campo delantero, que estaba a un 75% aproximadamente, se percibió la presencia de mucho público, y no solamente sanjuanino. Además, hubo asistencia de visitantes de Mendoza, Córdoba, La Rioja y hasta de otros países, como Chile y España.

El primer recital de una bebita riojana

Como se resaltó anteriormente, no únicamente hubo presencia sanjuanina dentro de los fanáticos. Entre los turistas estuvo la familia Herrera, provenientes de La Rioja. Los visitantes de la vecina provincia llegaron para que la pequeña Sanay, de tan solo dos meses, disfrute de su primer recital.

“Llegamos desde la Ciudad de La Rioja para vivir la Fiesta Nacional del Sol”, manifestó muy orgulloso el abuelo Carlos a DIARIO HUARPE, quien se encargó de hablar por todos los integrantes de la familia.

Los Herrera en el primer recitar de la pequeña Sanay. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

“También es la primera vez que visitamos San Juan. Aprovecharemos esta oportunidad para visitar otros puntos turísticos de este bello territorio”, declaró en compañía de su esposa Natalia y sus hijos Agustín y Yeila, la mamá de Sanay.

La abuela la la la la en lo de Biza

“Vengo a acompañar a mis nietas, que están en las primeras filas de la tribuna”, expresó Aída García a este medio, quien llegó al campo delantero acompañada de su hija Julieta Romero.

La abuela Aída y su hija Julieta. Foto: DIARIO HUARPE.

Con muy buena predisposición, la abuela señaló que bailaría al ritmo de Bizarrap, “pero si la rodilla me deja, jajaja”. Eso sí, disfrutó del show de la misma manera que “las nenas”, Valentina de 16 años y Camina de 13.

Los “falsos y primos de Bizarrap” que estuvieron en la tribuna

“El Biza” no dijo presente únicamente en el Escenario San Juan, también estuvo en la tribuna, y hasta “se multiplicó”.

Lucio, “el falso Biza”, tirando facha. Foto: DIARIO HUARPE.

Por un lado, y en la primera fila de la tribuna para las entradas generales, llegó Lucio Daroni acompañado de sus amigos. “Además de estar presente aquí en San Juan, vengo a ver a mi ‘amiga’ María (Becerra)”, remarcó a DIARIO HUARPE.

Como justificativo, expresó que “mandó a su primo a tocar sus hitazos”, mientras él se quedaba al lado de sus “fanáticos”.

Federico y su particular gorra en la tribuna. Foto: DIARIO HUARPE.

En el campo trasero estuvo otro “primo” del productor. A diferencia de Lucio, Federico Meglioli arribó al disfrutar el show con un cartel con la leyenda: “Le saqué la visera al Biza, ¿querés la tuya?”. “Llegué para entregarles las gorras de ‘mi primo’ a la gente del público”, argumentó a este medio sobre su particular disfraz y propuesta de regalo.