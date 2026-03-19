Fortnite regresa a Google Play Store tras cinco años de ausencia

El panorama para los usuarios de Android cambia drásticamente este jueves 19 de marzo con la reincorporación de Fortnite: Battle Royale a la tienda oficial Google Play.

Tras un intenso pleito legal que comenzó en 2020, cuando el título fue retirado por la negativa de Epic Games a pagar el 30% de comisiones exigido a los desarrolladores, el juego recupera su lugar en la biblioteca de aplicaciones. Esta redención se produce luego de un fallo judicial favorable a Epic y un regreso previo limitado al mercado de Estados Unidos ocurrido el pasado diciembre.

El retorno coincide con el lanzamiento de una nueva temporada cargada de novedades en el ecosistema móvil. Entre los contenidos confirmados destaca el regreso de Dwayne “La Roca” Johnson como personaje y la incorporación de Bugs Bunny, el emblemático conejo de Looney Tunes. Asimismo, diversas filtraciones sugieren que el Pato Lucas también podría sumarse al universo del juego próximamente.

Sin embargo, el regreso no está exento de controversias económicas, ya que la desarrolladora anunció aumentos en los precios de los paVos, la moneda virtual interna.

Ante estas modificaciones, la reacción de la comunidad no se hizo esperar y un jugador manifestó a través de sus redes sociales que nos importan más los cambios en los precios en relación con las actualizaciones que prepara la empresa. Este ajuste llega en un momento de expansión global, considerando que el título también volvió recientemente a la App Store de Apple bajo la venia de la justicia estadounidense.