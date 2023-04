Según los estudiosos en la materia, hace unos 425 millones de años en La Rinconada, Pocito, había un ecosistema marino que se extendía hacia los grandes sitios de lo que hoy conocemos como San Juan. Los geólogos de la UNSJ explicaron que, en ese lugar, más precisamente por calle Aberastain pasando Calle 15, hallaron restos fósiles denominados Graptolitos que pertenecían al mundo marino.

Los Graptolitos hoy son como un equivalente del conjunto de organismos llamado “Plancton”, que flota en las aguas marinas. Foto: Gentileza

Pero no fue lo único, además de los mencionados Graptolitos (invertebrados marinos ya extintos del reino animal) encontraron restos de plantas costeras que datan del Período Paleozoico. Eran muy pequeñas: tendrían alrededor de 5 a 7 centímetros de alto. Los científicos afirman que no se sabía, hasta ahora, de su existencia en San Juan. Ni siquiera en el Cono Sur.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Dr. Juan Drovandi (izquierda) y Lic. Lopez. Uno es paleontólogo del Instituto y Museo de Ciencias Naturales y el otro doctor en geología. Foto: Gentileza

“Esto surgió hace un año como una curiosidad nuestra, junto con otros compañeros también autores del trabajo. En la carrera (de Geología) habíamos hablado de ese lugar en La Rinconada, pero nunca lo habíamos visitado. Un día fuimos a ver qué había y encontramos un yacimiento hermoso”, cuenta Fernando Lopez, geólogo de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ.

El geólogo Lopez explica que los Graptolitos, animales que tenían unos pocos centímetros de longitud, también flotaban en el agua y, cuando se morían, caían hacia el lecho del mar y así se fosilizaron en las rocas. “Suelen estar en un grupo de rocas que son de granos muy finos. Yo siempre buscaba esas rocas a la espera de encontrar graptolitos”, comenta. Recientemente, el hallazgo fue publicado por la revista científica Gondwana Research, de Estados Unidos.

Las plantas se llaman Rhyniopsidas. Eran muy pequeñas: tendrían alrededor de 5 a 7 centímetros de alto. Foto: Gentileza

Los investigadores dicen que la vida de esas plantas y esa fauna se dio en lo que era Gondwana, cuando los continentes aún no se ensamblaban para formar Pangea. Y justamente, hablando de Gondwana, el descubrimiento acaba de ser publicado en la revista científica estadounidense Gondwana Research, con el título “First record of Pridolian graptolites from South America: biostratigraphic and paleogeographic remarks” (“Primer registro de graptolitos pridolianos de América del Sur: observaciones bioestratigráficas y paleogeográficas”). Es que estos descubrimientos, como dicen ambos científicos de la UNSJ, representan “la punta del ovillo”, porque en las rocas del lugar que conservan para estudiar hay otros fósiles.