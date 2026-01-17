Franco Colapinto mostró fotos inéditas de su infancia y comienzos en el automovilismo

Franco Colapinto, generó una revolución en las plataformas digitales al sumarse a un trend viral sobre sus comienzos en el automovilismo. En una nota de espectáculos realizada por Giselle Nuñez Billordo, se destacó cómo el corredor pilarense despertó la nostalgia de sus seguidores con postales de hace casi diez años, evidenciando su crecimiento físico y profesional.

Acompañando las imágenes de sus primeros pasos en el deporte motor, el joven escribió: “2016. Cuánto tiempo, qué vintage y cómo disfrutaba”. Con su característico humor, Colapinto añadió en la publicación: “¡Qué viejo estoy!”. Entre los recuerdos compartidos, resaltó la presencia de su padre, Aníbal Colapinto, figura clave que lo acompañó celebrando triunfos y atravesando cada etapa de su carrera.

Sin embargo, la imagen que más impacto causó fue una de Franco siendo niño junto a Sergio “Checo” Pérez. El piloto mexicano, histórico referente que pasó por Red Bull y actualmente integra la escudería Cadillac, reaccionó al posteo con gracia. Pérez comentó: “¡Buena foto! Me hiciste sentir viejo”, un gesto que generó risas y emoción entre los fanáticos de la máxima categoría.