Furor por el verde oliva: el color que eligen las famosas argentinas

El verde oliva ha regresado para posicionarse en el centro de la escena tras años de perfil bajo. Los especialistas en moda señalan que este color funciona como un neutro moderno que ofrece elegancia sin ser demasiado llamativo, favoreciendo a distintos tonos de piel y adaptándose con facilidad a las prendas básicas del guardarropa.

Referentes de la moda ya lo han incorporado en sus estilos cotidianos. Antonela Roccuzzo suele lucirlo en prendas deportivas y outfits urbanos, logrando un toque moderno sin perder la naturalidad.

Por su parte, Zaira Nara lo ha vestido en pantalones sastreros y chaquetas livianas, utilizando el contraste con tonos claros para resaltarlo. En una línea más juvenil, Juli Poggio suma este color a combinaciones con beige, blanco o denim.

La versatilidad de esta tendencia permite diversas formas de uso: desde pantalones cargo para estilos relajados hasta trenchs ideales para la media estación. Quienes buscan una impronta sofisticada optan por conjuntos monocromáticos, mientras que otros prefieren incorporarlo de forma sutil en accesorios como carteras o botas. Debido a que las figuras más influyentes ya lo adoptaron, se espera que el verde oliva sea el tono más visto en las calles durante los próximos meses.