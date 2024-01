Unos 100 pequeños productores ganaderos y vecinos del sur sanjuanino, el jueves pasado, se reunieron en el Salón Grande de Divisadero, e invitaron a funcionarios provinciales y municipales con el objetivo de saber qué medidas van a tomar frente a la polémica que se desató al confirmarse que en San Juan se usan cañones y aviones rompetormentas para modificar el clima.

“Los hemos invitado a esta reunión para que nos escuchen, pero, también, para escucharlos y saber qué van a hacer con esta gente que rompe las tormentas en San Juan”, dijo don Carlos Romero, uno de los ganaderos afectados, dirigiéndose a los funcionarios. “Porque, saben qué, esto no da para más. Nuestro pedido es claro y directo. Queremos que ustedes paren esto. Porque mientras ellos rompen las tormentas, a nosotros se nos están muriendo los animales”. Luego agregó, “Es verdad, ellos pueden tener mucho dinero y poder, pero alguien los tiene que frenar, porque no pueden modificar el clima como lo están haciendo”, sentenció.

Publicidad

Entre las autoridades del gobierno provincial y municipal estuvieron: el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, Gustavo Fernández; el secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno; el intendente de Sarmiento, Alfredo Castro; el diputado departamental, Andrés Castro; el presidente del Concejo Deliberante, Lucas Gómez; y el secretario de producción municipal, Ricardo Martínez.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

“Entiendo el reclamo, pero quiero que también ustedes entiendan que este gobierno, encabezado por el doctor Marcelo Orrego, no lleva ni siquiera un mes de gestión”, empezó diciendo el ministro Fernández. “Por lo tanto, no tenemos soluciones mágicas para las cosas que los gobiernos anteriores no hicieron durante 20 años”, en clara alusión a las gestiones de José Luis Gioja y Sergio Uñac.

“En vez de hacer un velódromo, con madera que trajeron de Finlandia, deberían haberse ocupado en solucionar la crisis hídrica que desde hace años sufre San Juan”, apuntó tajante Fernández contra la gestión pasada, y luego interpeló a los ganaderos. “Yo les pregunto, ¿Por qué no denunciaron esto al gobierno de Uñac? Nosotros estamos aquí, dando la cara, como nunca lo hizo ninguno de los funcionarios de los gobiernos anteriores”.

Gustavo Fernández, ministro de Producción.

Fue Jorge Luis González, otro de los productores de Sarmiento, quien le respondió al ministro, explicándole que estaba equivocado, ya que en octubre del año pasado hicieron la denuncia en el Juzgado de Paz de Sarmiento, y a principios de diciembre, públicamente a través de DIARIO HUARPE. Luego continuó: “Hemos venido acá para saber qué van a hacer ustedes con los rompetormentas y no a hablar de política partidaria. Nuestro reclamo habla de una realidad que está pasando en nuestro departamento y en la provincia, y tiene que ver con cañones y aviones que están rompiendo las tormentas”.

Por momentos, la reunión tuvo fricciones de este tenor, pero también diálogo, análisis de situación, intercambio de información y opiniones que la enriquecieron. Y hasta se esbozaron algunas soluciones, sin embargo, hubo mayoría en calificarlas como "solo paliativos". No obstante, el reclamo puntual de los ganaderos de prohibir en la provincia el uso de cañones y aviones que modifican el clima, no tuvo la devolución esperada por ellos.

Publicidad

“Les soy sincero", dijo Fernández, "no podemos hacer más que pedirle a los dueños de los diferimientos que suspendan el uso de estas prácticas”, (Ndr: dato que horas antes de la reunión el funcionario había revelado a DIARIO HUARPE). “Y, básicamente porque en la provincia no tenemos leyes que regulen esto. Además, recuerden que los cañones están dentro de propiedades privadas y con respecto al uso del cielo (por los aviones) nosotros, como Provincia, no tenemos competencia en el espacio aéreo. Eso es responsabilidad de Nación”.

Fernández también contó a los productores que en esta que comienza van a conformar una mesa interdisciplinaria con especialistas de diferentes instituciones para saber si estas tecnologías afectan o no al ambiente. A partir de ese análisis que se desprenda, elaborarán una ley al respecto.

En este marco, don Marinero, productor también, manifestó que no pueden esperar mucho más tiempo porque los animales se les están muriendo en los campos secos, y punteó una serie de leyes a las que pueden echarle mano para, si quieren, prohibir el uso de cualquier práctica que modifique el clima.

“Miren”, dijo Marinero, “están todas las leyes vigentes que protegen el ambiente, está la ley de Bosques Nativos, están todas las leyes que protegen a los animales, está el artículo 41 de la Constitución Nacional y está la ley 23.455 que prohíbe en toda la República Argentina la modificación intencional del clima. Es decir, tienen leyes para hacerlo".

A corto, mediano y largo plazo

Entre las medidas que se pudieron trazar, cuando los ánimos se calmaban, algunas son para el ya inmediato, y las otras, para el mediano y largo plazo. Entre las primeras, la asistencia urgente con tancadas de agua y fardos de pasto a cada uno de los productores, como para paliar la sed y hambruna de los animales.

Por otro lado, la ayuda con suplementos vitamínicos a los productores que tengan los animales más débiles. Y la otra, aportada por el intendente Alfredo Castro, de ir por cada uno de los diferimientos, pidiendo a los encargados de los mismos, que suspendan el encendido de los cañones rompetormentas.

El intendente Alfredo Castro confirmó a los productores que los diferimientos no tributan al municipio.

En cuanto a las de mediano y largo plazo, las mismas se pensarán en los próximos días y se coordinarán entre la Secretaría de Producción de Sarmiento, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Agroindustria de la provincia y el sector ganadero del departamento del sur sanjuanino.

Al final, y después de casi dos horas de debate, la reunión se diluyó y los funcionarios se despidieron con un breve discurso del ministro Fernández: "Tengan fe y esperanza. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacar adelante esta provincia, este país y este departamento tan hemoso que tenemos”, dijo... “Y también de gente buena y trabajadora”, acotó una vecina, doña Estela Gómez.

Frases tras cartón

Cuando los funcionarios provinciales ya se habían ido, DIARIO HUARPE dialogó con los ganaderos y vecinos de Sarmiento para sondear sensaciones y opiniones, y casi todos dijeron lo mismo: "Nos quedamos con gusto a poco".

Antonia Romero, productora de ganado vacuno, caprino y bovino

“Tampoco quedó claro cómo van a hacer para ayudarnos a todos con el pasto y el agua. Imagínese, yo tengo casi 500 vacas. Cada vaca come, promedio, un fardo de pasto por día. ¿Me van a dar 500 fardos de paso por día? ¿Cómo? ¿Por cuánto tiempo? No sé si esta gente sabe que un fardo de pasto cuesta $5.000”.

Ivana González, representante de la comunidad huarpe

"Está bien que estemos pasando por una sequía producto del cambio climático y todo eso. Pero esto que se está haciendo en San Juan agrava aún más la situación y se tiene que hacer algo, porque las pocas lluvias que pueden regar los campos secos, se están rompiendo”.

Marilin Lucero, productora caprina

"A mí me desilusionó mucho que el secretario de Producción del municipio pusiera en duda que los cañones y aviones rompetormentas no tienen efecto en el ambiente. Es más, hasta dijo que nuestra actividad es contaminante por el gas metano que tiran los animales a la atmósfera, y que en San Juan la ganadería es inviable".

Sixto Segundo Orozco y Lisandro Prospero Ossan, ganaderos de Sarmiento

Sixto Segundo Orozco y Lisandro Prospero Ossan.