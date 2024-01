Después de la polémica desatada por una serie de informes periodísticos de DIARIO HUARPE en los que se revelan pruebas sobre el uso de rompetormentas en diferentes plantaciones de la provincia, el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández anunció este jueves que le pidió a los productores que no usen estos elementos al menos hasta que se determine si causa daños o acrecienta aún más la sequía en San Juan.

En contacto con este diario, el funcionario explicó que han convocado a especialistas de diferentes ámbitos para que analicen la conveniencia o no de utilizar los rompetormentas. Igualmente, agregó que están identificando las propiedades en las que se están usando este tipo de herramientas y les recomendaron que, al menos por el momento, no los utilicen.

Publicidad

"Pedimos a los propietarios que mientras llegamos a conclusiones sobre este tema, eviten usar rompetormentas para, de alguna manera, llevar un poco de tranquilidad a la sociedad", aseveró Fernández.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Fernández agregó que productores agrícolas y ganaderos de Valle Fértil presentaron un petitorio para pedir que se tomen acciones para evitar que avionetas realicen vuelos en los que realizan acciones para evitar que se produzcan las tormentas y aseguró que están estudiando el tema junto con la problemática de los cañones rompetormentas que ya fueron individualizados en algunas plantaciones de Sarmiento.

Fernández contó que harán una reunión con expertos. Foto: Sergio Leiva / DIARIO HUARPE.

Sobre la mesa de estudio de este tema, aseguró que la semana que viene se reunirán con la Secretaria de Ambiente que, a su vez, participa en el tema después de una denuncia que se realizó en el Juzgado de Paz de Sarmiento. Además, se han sumado especialistas de Ciencia y Técnica, climatólogos, especialistas del instituto de Hidrología de la UNSJ e ingenieros agrónomos, entre otras especialidades.

El funcionario aclaró no existe reglamentación ni regulación en la provincia sobre el uso de rompetormentas. Fernández agregó que "los antecedentes técnicos científicos no son coincidentes. Los productores afirman que se rompen las tormentas, pero algunos informes científicos aseguran que lo que se evita es que caiga granizo, pero no se evita que caiga lluvia. Aunque hay una coincidencia plena", explicó el ministro.

Igualmente, el funcionario agregó que en las zonas en las que se utilizaron en algún momento los rompetormentas, se han producido lluvias y recordó que "en Sarmiento, en el mismo fin de semana en donde aparecieron las denuncias, en otras área del departamento tuvimos problemas de granizo y estamos asistiendo con la dirección de contingencia la problemática del granizo. En estos días se han estado registrando lluvias en muchas zonas de San Juan", recordó el funcionario.

Publicidad

Para finalizar, el ministro aseguró que si se llega a determinar que el uso de los rompetormentas causan alguna afectación o daño "habrá que avanzar en algún tipo de regulación de estos temas, porque si hay algo que no se está haciendo bien hay que ponerle un límite y ese límite tiene que estar respaldado en alguna legislación que permita controlar esta situación. Hoy no existen herramientas", aseveró.

Sequía

Fernández aseguró que están trabajando para asistir a los productores que sufrieron pérdidas a causa de la sequía. "Estamos trabajando desde Producción para llegar con algún acompañamiento de fardos a las dos zonas más críticas con este tema que son Valle Fértil y Sarmiento para la próxima semana acompañar con alguna asistencia de emergencia y así llevar alimento a los animales", concluyó.