Gary Glitter, condenado por pedófilo, no cobrará regalías por el uso de un tema suyo en "Guasón"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Gary Glitter, estrella del glam rock en los años '70, quien cumple condena por abuso sexual infantil a raíz de varios cargos presentados desde finales de la década del '90, no cobrará regalías por el uso de su canción “Rock and Roll part 2” en la película “Guasón”. Así lo confirmaron la compañía británica Snapper Music, que posee los derechos de esa composición; y Universal Media Publishing Group, responsable de los derechos de distribución en Estados Unidos, según consigna la agencia DPA. “No se va a pagar a Glitter, no tenemos contacto con él”, expresó la firma británica en una declaración efectuada al diario Los Ángeles Times; en tanto que la empresa estadounidense emitió un comunicado donde aclaró que el rockero no recibirá “royalties ni ningún otro tipo de retribución”. “Rock and Roll part 2” suena en una escena clave de la película de Todd Philips, en la que el personaje central Arthur Fleck, encarnado por Joaquin Phoenix, aparece en pantalla por primera vez caracterizado como el famoso villano. Gary Glitter fue una figura destacada de la escena glam en la primera mitad de los años '70, cuya fama entró en declive a principios de los '80, y que a partir de finales de los '90 comenzó a acumular denuncias en su contra por abuso sexual infantil. En un primer momento fue condenado por posesión de pornografía infantil pero a partir de 2006 la Justicia lo encontró culpable de abuso sexual infantil y de tentativa de violación.