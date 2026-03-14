¿Gasto innecesario? El IOSFA destina millones a un ente que va a cerrar

La conducción del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) autorizó el llamado a una licitación privada para el diseño de un Programa Integral de Prestaciones (PIP) por un monto estimado de 86.578.259,04 pesos.

La medida fue oficializada el 2 de marzo de 2026 mediante la disposición DI-2026-145-APN-GG#IOSFA, firmada por el gerente General Sergio Maldonado. Esta inversión en consultoría externa ocurre en medio del proceso de disolución y reestructuración de la entidad dispuesto por el gobierno de Javier Milei, bajo la actual gestión del coronel mayor (R) Ariel Guzmán, quien fue designado por el ministro de Defensa, Carlos Presti.

En la documentación técnica del pliego, el organismo fundamentó la necesidad de recurrir a especialistas ajenos a la institución afirmando que “no se dispone de este tipo de perfil profesional en el instituto”.

Esta explicación resulta llamativa dada la compleja estructura administrativa del IOSFA, creada para gestionar la cobertura de más de 500 mil afiliados. Asimismo, el documento introdujo una polémica justificación sobre el estado financiero de la obra social, asegurando que “uno de los principales problemas del déficit económico es la amplia cobertura que se brinda a los afiliados”.

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Mientras la consultoría deberá basar su esquema en el catálogo de prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) ya vigente por ley, la situación operativa de la entidad es crítica.

Con una deuda acumulada que supera los 200.000 millones de pesos, se registran cortes de servicios por falta de pago, farmacias que no entregan medicamentos y hospitales que suspenden turnos.

Ante este escenario, los beneficiarios se ven obligados a pagar tratamientos básicos de su bolsillo mientras el organismo, destinado a desaparecer, destina millones a una planificación teórica que genera interrogantes sobre quién se beneficiará realmente con el contrato.