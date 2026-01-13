Gazpacho español: receta y beneficios de la sopa fría clásica

El gazpacho es un clásico de Andalucía ideal para cuando los tomates están rojos y maduros. A esta preparación "le llaman sopa fría" y se destaca por ser sencilla, gustosa y sin cocción, convirtiéndose en una verdadera "bomba de nutrientes" famosa en todo el mundo.

El plato posee un lugar especial en el cine, siendo un "elemento clave en la trama que no vamos a spoilear" de la película "Mujeres al borde de un ataque de nervios", de Pedro Almodóvar.

Publicidad

La receta requiere un kilogramo de tomate perita maduro, un pimiento verde chico, un pepino, dos dientes de ajo, sal, pimienta, aceite de oliva y vinagre. El procedimiento indica lavar y trocear los vegetales; el tomate se utiliza sin pelar para dar más espesor, mientras que al pepino y al ajo se les retira la piel y las semillas centrales.

Posteriormente, se deben triturar todos los ingredientes en la licuadora hasta lograr la textura deseada. Como opciones al gusto, se puede añadir pan del día anterior para espesar o cubos de hielo para enfriar la mezcla.

Publicidad

Tras licuar, el resultado puede colarse o servirse directamente con albahaca y un chorrito extra de oliva. Las fuentes concluyen que este plato ofrece "puro sabor de España" y es "súper saludable" por sus antioxidantes y grasas saludables, funcionando como una bebida hidratante excepcional.