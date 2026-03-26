En el inicio de su gestión al frente del Departamento de Hidráulica, José María Ginestar dejó en claro cuál será uno de los pilares de su administración: mejorar la comunicación con los regantes y acercar el organismo a quienes dependen directamente del recurso hídrico para sostener la producción en San Juan. El santaluceño dejó Recursos Enérgeticos y reemplazó en el cargo de Hidráulica a Raúl Ruíz.

Tras asumir en un contexto marcado por cuestionamientos y necesidad de reordenamiento interno, el nuevo jefe técnico de Hidráulica planteó que el desafío no pasa solo por la ejecución de obras, sino también por generar canales efectivos de diálogo. En ese sentido, remarcó: “Hay un concepto claro: la comunicación con los regantes y que ellos sepan sobre lo que vamos a hacer y que tengan un lugar en dónde ser escuchados”.

La definición no es menor. En las últimas semanas, uno de los reclamos más reiterados por parte del sector productivo estuvo vinculado justamente a la falta de información y previsibilidad sobre las intervenciones que lleva adelante Hidráulica. Por eso, la nueva conducción busca revertir esa percepción con una estrategia que priorice la cercanía y la transparencia.

En paralelo, Ginestar también marcó un cambio de enfoque en la planificación de obras. Si bien reconoció que hay trabajos estructurales en marcha, adelantó que su gestión pondrá el acento en intervenciones más acotadas pero de impacto directo en el sistema de riego. “En materia de obras quedan compuertas en el Ignacio de la Roza y en el San Emiliano dentro del plan, pero ahora nos vamos a meter en las obras más chicas que son las que necesitan los regantes”, sostuvo.

Este viraje apunta a responder de manera más inmediata a las demandas del territorio, en un contexto donde la eficiencia en la distribución del agua es clave para la actividad agrícola. Las obras de menor escala, muchas veces postergadas, son consideradas estratégicas para optimizar el funcionamiento de canales y mejorar el acceso al recurso en distintas zonas productivas.

Desde el Gobierno provincial, el desembarco de Ginestar es leído como parte de una nueva etapa dentro de Hidráulica, con el objetivo de dejar atrás las tensiones recientes y consolidar un esquema de gestión más ordenado y cercano a los actores del sistema hídrico.

Con este enfoque, la actual conducción busca no solo mejorar la operatividad del organismo, sino también reconstruir la confianza con los regantes, un eslabón clave en la cadena productiva sanjuanina. La apuesta es clara: combinar obras con diálogo para fortalecer un área sensible y determinante para el desarrollo económico de la provincia.