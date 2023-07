Gioja sobre el resultado de las elecciones: “Hay un sabor agridulce”

Siguen las repercusiones luego de las elecciones provinciales que el domingo determinaron el triunfo de Marcelo Orrego, quien asumirá la Gobernación de San Juan el próximo 10 de diciembre. Uno de los excandidatos que compitió fue José Luis Gioja, que encabezó la fórmula de Vuelve San Juan junto a Fabián Gramajo.

El exgobernador pasó por en “El Café de la Política Express” y opinó sobre los resultados de los comicios. "El sabor es medio agridulce. Primero esto tiene que ver con ese manoseo de sacar las PASO y sacar leyes que no cumplían con la Constitución. Después de todo eso vino el Sipad. Pero hay datos muy curiosos, yo no voy a culpar a nadie, pero fíjese que la agrupación del gobernador que llevaba de candidato a su hermano, porque él sabía que no podía ser. Hasta Pichetto, que es amigo de él, se lo dijo".

"¿Sabe qué porcentaje sacó Uñac? El 12,4% del padrón total de San Juan y el 16,9% del total de votos válidos emitidos. La verdad que no podría estar sentado ahí con esos números. Leopoldo Bravo perdió las legislativas y se fue. ¿Dónde perdió mal? En Pocito, donde ganamos nosotros y donde hace un mes y medio sacó 65%. En Albardón, de donde es su presidente de bloque y la senadora, ganamos nosotros. En Capital que tenía un delfín de él y donde nos dieron una paliza. En Sarmiento donde tenía su ministro de Gobierno de operador. No es que yo esté pensando cosas raras, pero hay número para analizar. Fíjese usted que con tres puntos más que hubiera sacado él ganábamos la provincia, pero parecía que alguien no quería", cuestionó.

Gioja, además, reconoció que el domingo por la noche mantuvo una discusión con Uñac vía telefónica. "Cuando yo me entero de la conferencia de prensa, el Tribunal Electoral llevaba 10% de mesas escrutada y él quería salir a reconocer la victoria de Orrego. Entonces le llamé a Rubén Uñac y le dije ‘hermano, no se les vaya a ocurrir salir a reconocer la derrota’. Ahí me pasó con Sergio y le dije que teníamos que esperar un poco más porque faltaban algunos departamentos donde sabíamos que nos había ido bien. Pensábamos que se podía mejorar, porque además nunca nadie con el 5% de los votos escrutados sale a reconocer la derrota. Salvo que vos sepas que hubo determinada gente que vos conocés haya votado por ellos".

Aseguró que lo sorprendió "el bajo porcentaje que sacó el oficialismo, porque afectó al lema. Nosotros no tenemos nada que ver con el Gobierno, pero yo no tengo el peronómetro. Él dice que es peronista, yo después de esto lo dudo", apuntó contra Sergio Uñac.