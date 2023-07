Tras los dichos de Javier Milei negando que tuviera representación a nivel provincial, la excandidata a gobernadora por El Rugido de la Libertad, Paola Miers, hizo su descargo a través de un video en sus redes sociales asegurando que el candidato a presidente es una persona “tan hipócrita como el padre que no reconoce a sus propios hijos”. Junto a sus declaraciones, la referente aseguró que dará un paso al costado.

Con un mensaje grabado para sus redes sociales, Miers mostró su enojo y dolor frente a los dichos del candidato a nivel nacional para presidente, Javier Milei. La excandidata aseguró que mancharon su buen nombre y honor y que “me veo en la obligación de traer luz frente a esta oscuridad”, destacó.

Miers indicó que ella no quería ser candidata a gobernadora y que estuvo al lado de Milei, en la reunión que mantuvieron en Buenos Aires con la presentación oficial de los representantes a nivel provincial. “Estuve parada a su mano derecha en segunda fila. En ese lugar nos pedían DNI para ingresar”, contó en el video de unos 5 minutos aproximadamente.

La mujer dijo que negar a sus candidatos en San Juan es un acto tan hipócrita como el padre que niega a sus hijos. “Que tenga un acto de humildad y pida perdón, aún está tiempo, no es tarde. Hay muchas personas dolidas”, expresó.

Finalmente, Miers acusó a Milei de cerrar tratos con todo aquello que en algún momento cuestionó. “Esa casta de la que tanto hablaba, hoy está trabajando con ellos. Me alejo de este proyecto porque no me representa”, concluyó.