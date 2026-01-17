Gobierno cortará el flujo de agua en el Río San Juan

El Gobierno informó una interrupción en el caudal del Río San Juan, específicamente en la zona de calle Las Moras. Según la información proporcionada por la Dirección de Recursos Energéticos, el cauce no traerá agua desde hoy y la medida se extenderá hasta nuevo aviso.

Ante esta situación, las autoridades explicaron que los bañistas podrán optar por otras zonas recreativas en la provincia. La Secretaría de Deporte emitió el siguiente comunicado oficial: “Desde la Secretaría de Deporte informamos a toda la comunidad que veranea en el Río San Juan, calle las Moras, que el mismo no traerá agua desde hoy hasta nuevo aviso según nos informa la Dirección de Recursos Energéticos”.

Como alternativa para los veraneantes, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte realizó una invitación formal para asistir a los diques locales: “Por lo que desde el ministerio de Turismo, Cultura y Deporte se les invita a disfrutar la playas del Dique de Ullum y Punta Negra”.