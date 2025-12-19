El Ejecutivo nacional difundió esta semana cifras oficiales que muestran una baja marcada en la pobreza monetaria en Argentina durante 2025, destacando que la tasa se situó en torno al 31,6% en el primer semestre del año, el nivel más bajo registrado desde fines de 2018. La comparación con igual período del año anterior, cuando la pobreza superó el 40%, implica una caída de casi 11 puntos porcentuales en un año.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el descenso puede atribuirse a una combinación de factores: la desaceleración de la inflación, que moderó el crecimiento de los precios de las canastas básicas, y el aumento de ingresos familiares que, en algunos segmentos, superó el ritmo de crecimiento de esas canastas.

El Gobierno también subrayó que si se compara la situación actual con el primer semestre de 2024, justo después de la asunción del presidente Javier Milei, la pobreza se redujo aproximadamente a la mitad desde los niveles máximos registrados (más del 50 %) en la primera etapa de su gestión. Este descenso acumulado, según el Ejecutivo, refleja una transformación significativa de la realidad socioeconómica del país tras la implementación de ajustes económicos y la lucha contra la inflación.

Además de la pobreza general, la indigencia (personas cuyos ingresos no alcanzan siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria) también mostró una reducción interanual considerable, con cifras oficiales rondando niveles menores a los de 2024, lo que se interpreta como un avance en los segmentos más vulnerables de la población.

Las cifras publicadas por el Indec se toman como referencia para comparaciones internacionales y locales y, pese a debates técnicos sobre metodologías de medición, constituyen hasta ahora el principal indicador oficial del fenómeno.

El descenso de la pobreza de más de 20 puntos porcentuales desde el pico de mediados de 2024 hasta 2025 se refleja también en la reducción de la pobreza infantil y en la disminución de la indigencia, aunque estos datos muestran dispersión regional y variaciones según grupos etarios y zonas urbanas o rurales.

Mientras el Gobierno celebra estos resultados como un logro de las políticas económicas implementadas en 2024 y 2025, expertos y organizaciones sociales mantienen debates técnicos sobre cómo las variaciones metodológicas y la evolución de los ingresos reales impactan en la medición de pobreza e indigencia, destacando que aún persisten desafíos sociales a pesar de las mejoras estadísticas.