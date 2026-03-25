La ministra de Gobierno de San Juan, Laura Palma, brindó precisiones fundamentales sobre la implementación del Boleto Escolar Gratuito y el uso de la tecnología en la RedTulum. En diálogo con DIARIO HUARPE, la funcionaria abordó la confusión que se ha generado entre miles de usuarios que, a pesar de tener el beneficio otorgado, no logran validarlo en sus tarjetas físicas.

Palma explicó que el sistema ha evolucionado y que, en muchos casos, el beneficio se adjudica automáticamente a la SUBE digital. "Es muy importante que todos los sanjuaninos tengan la app de SUBE en su celular. Cuando llega el mensaje de otorgamiento, figuran los últimos cuatro dígitos de la tarjeta acreditada", detalló la ministra.

El celular como herramienta de pago

La funcionaria hizo hincapié en que, si el beneficio figura en la versión digital, el usuario debe abonar directamente con el dispositivo móvil. "Se paga con el celu. La SUBE digital da mayor seguridad porque el celular no se le presta a nadie, a diferencia de la tarjeta física que puede pasar de mano en mano", argumentó.

Esta situación ha generado que algunos estudiantes suban a las unidades con el plástico tradicional y el sistema les cobre la tarifa plena. Por ello, la recomendación oficial es verificar en la aplicación en qué soporte impactó el descuento antes de abordar el colectivo.

Advertencia a las empresas y choferes

Ante las reiteradas quejas de usuarios por conflictos con el personal de transporte, Palma fue tajante: "Hay que recordar que todos tienen derecho a hacer uso del boleto escolar aun cuando no lo tengan acreditado en la SUBE hasta el 31 de marzo". Esto incluye a estudiantes y docentes, quienes pueden viajar de manera gratuita bajo las mismas condiciones que el año pasado.

"Si el chofer se niega, pedimos que nos informen la unidad y la línea para que podamos tomar medidas. Ha habido una mala información por parte de las empresas a sus choferes", sentenció la titular de la cartera de Gobierno.

Universitarios y colegios privados

Respecto a los padrones, Palma confirmó que los estudiantes de la Universidad Nacional de San Juan ya están cargados en el sistema, a pesar de que la institución entregó las bases de datos con demora.

Sin embargo, advirtió que todavía hay colegios privados que no han actualizado su información. "Aquellos que vean el cartel indicando que no tienen derecho al beneficio, deben hacer el reclamo directamente en su establecimiento educativo para que los carguen", concluyó la ministra, recordando que el 31 de marzo es la fecha límite para regularizar la situación.