El Gobierno nacional dio de baja otras cuatro prepagas en todo el país

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo bajo la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, oficializó este martes la baja de otras cuatro empresas de medicina prepaga. La medida, publicada mediante un edicto en el Boletín Oficial, se enmarca en el proceso de "depuración y reordenamiento" del sistema sanitario que impulsa la gestión de Javier Milei.

Con esta resolución, ya son cerca de 170 las entidades que han perdido su registro desde el inicio del actual Gobierno, debido a irregularidades administrativas o falta de actividad operativa.

En esta nueva tanda, las entidades excluidas del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP) son: Su Medicina Asistencia, Instituto Panamericano de Salud, Imedical y Seres.

¿Qué sucede con los usuarios?

Desde la SSS llevaron tranquilidad a la población al aclarar que la decisión no afecta a los usuarios del sistema. Según explicaron las autoridades, las compañías dadas de baja no contaban con una cartera de afiliados activa ni prestaban servicios de cobertura al momento de las inspecciones.

"Muchas de estas firmas permanecían registradas de manera formal pero sin actividad real; eran empresas 'fantasma' en términos operativos", señalaron desde el organismo conducido por el ministro Mario Lugones.

Un plan de "limpieza" profunda

La causa principal de estas exclusiones es la falta de acreditación de actividad real. La normativa vigente exige que las prepagas demuestren una estructura operativa verificable y la presentación de documentación obligatoria. Al no cumplir con estos requisitos, se procede al rechazo de la inscripción definitiva.

Este proceso de fiscalización busca, según el Ejecutivo, garantizar la libre competencia y establecer condiciones equitativas en el mercado de la salud privada. Hace apenas un mes, otras diez entidades, entre ellas el Círculo Médico de San Luis y el de Bragado, habían corrido la misma suerte, elevando la cifra de bajas a 162 en aquel momento.

Con la actualización, el padrón refleja únicamente a aquellas entidades que acreditan solvencia y servicios reales, buscando mejorar la transparencia y trazabilidad para los pacientes de todo el país.