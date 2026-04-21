Quién es el famoso que no tiene sexo hace más de un año por el trauma "Cubero"

Gastón Trezeguet atraviesa una etapa de gran exposición como panelista en el debate de Gran Hermano, lugar donde comenzó su carrera hace veinticinco años. En esta oportunidad, el ex participante reflexionó sobre los desafíos de su imagen y su presente afectivo. Sobre su transformación física, tras haber bajado veinte kilos respecto a la edición anterior del reality, explicó que "el peso es algo que me costó toda la vida.

Es una cuestión de ansiedad y de emoción. Uno generalmente come por emoción o por ansiedad, nunca es por hambre". El integrante del programa de Telefe recordó que durante la temporada pasada sufrió mucho debido a su aspecto y agregó que "entonces me costó mucho. El Gran Hermano anterior terminé con 20 kilos más de lo que estoy ahora y no sabés cómo sufría porque hay momentos en los que te ves horrible, no te querés ver ni al espejo y tenés que ir a la exposición más grande que puede haber en este país. No te querés ni vestir cuando te sentís horrible; es una cuestión emocional".

Más allá de su nominación en los Martín Fierro de la moda por su estilo actual, Trezeguet se sinceró sobre su situación sentimental y la falta de deseo de entablar una relación. Al ser consultado sobre sus ganas de enamorarse, fue categórico al decir "cero. Está completamente aceptado que mi vida es de soltero y estoy chocho. Me cuesta mucho (y más ahora) meter a alguien en mi vida. No sé si lo tengo negado o qué, pero yo estoy perfecto así. No siento la falta de alguien".

En ese contexto, relató una fallida experiencia reciente con un pretendiente millonario que lo buscaba desde su primera aparición televisiva y detalló que "no puedo con la charla de la primera cita. La última fue hace cuatro o seis meses. Había uno que desde que salí de la casa de Gran Hermano me llama. Es un amor y millonario. Desde hace 25 años, cada tres años me escribe. Hasta que le di una oportunidad".

Sin embargo, el encuentro no prosperó por un detalle sonoro que comparó con un conocido futbolista. El panelista narró que "voy, me siento y tenía una voz al estilo Fabián Cubero que no pude remar. Se me cayó la historia de amor y no me daba ni para quedar como amigo. ¿Cuánto hace que no tengo sexo? No sabe, no contesta, pero hace un año seguro. No la paso bien, no es una situación ideal. Tengo todo en contra. Soy tan quisquilloso que estoy feliz solo. ¡Déjenme en paz!". De esta manera, el ex hermanito dejó en claro que su prioridad actual no es la compañía de pareja.