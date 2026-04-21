La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso la suspensión preventiva de una distribuidora farmacéutica tras detectar múltiples irregularidades que comprometen la calidad y seguridad de los medicamentos. La medida impide a la empresa continuar con el traslado de productos entre distintas jurisdicciones hasta que subsane las fallas observadas.

La decisión se tomó luego de una inspección realizada en febrero en las instalaciones de la firma Global Pharma Group S.A., donde los inspectores constataron incumplimientos en las Buenas Prácticas de Distribución, lo que impidió renovar su habilitación. Además, se inició un sumario sanitario contra la empresa y su directora técnica por presuntas infracciones a la normativa vigente.

Entre las principales irregularidades detectadas figuran graves deficiencias edilicias y sanitarias, como acumulación de suciedad, humedad, pintura deteriorada y aberturas que podrían permitir el ingreso de plagas en áreas sensibles. También se observaron problemas estructurales en sectores clave para el almacenamiento de medicamentos.

Uno de los puntos más críticos fue el manejo de la temperatura, fundamental para la conservación de fármacos. Durante la inspección se registraron valores por encima de los niveles permitidos, incluso superiores a 32°C, y también temperaturas inadecuadas en productos refrigerados, sin controles ni registros adecuados que expliquen estas variaciones.

A esto se sumaron fallas en los sistemas de control y trazabilidad. Según el informe, la empresa no podía garantizar el seguimiento de los medicamentos por lote, mientras que la documentación presentaba datos incompletos, lo que dificulta reconstruir el recorrido de los productos desde su origen hasta el destino final.

Frente a este escenario, la Anmat resolvió suspender la operatoria interjurisdiccional de la distribuidora hasta que demuestre haber corregido todas las irregularidades. La medida busca proteger la salud pública y asegurar que los medicamentos que circulan en el país cumplan con los estándares de calidad y seguridad exigidos.