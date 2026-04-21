Quién es el ex Gran Hermano que confirmó que está esperando un hijo

Juan Reverdito atraviesa un cambio rotundo en su vida personal tras confirmar que se convertirá en padre por tercera vez. El ex integrante de Gran Hermano se comunicó con Ángel de Brito para dar la primicia en medio de la repercusión por el embarazo de Jesica Cirio, y el conductor adelantó que "tengo foto de la ecografía y la panza" al compartir la novedad.

La madre es Celeste Rigoni, una modelo e influencer con la que mantiene un vínculo sentimental desde principios del año 2023. Actualmente, el proceso de gestación transcurre por su cuarto mes.

Este anuncio llega para el mediático luego de un periodo marcado por dificultades laborales durante el año 2024 y el comienzo de 2025. Tras su participación en el programa La noche de los ex, Reverdito terminó desvinculado de la señal Telefe y tuvo una breve continuidad en los medios, revelando además que existió mala onda con Robertito Funes Ugarte durante ese ciclo.

Previamente, el taxista también había generado repercusión al hablar sobre la salud de Thiago Medina y las opiniones de otros compañeros del reality. Ahora, este nuevo integrante se sumará a la familia compuesta por sus otros dos hijos, Juan Cruz y Felipe.

La historia familiar de Juan es extensa, ya que es padre de un hombre de 28 años y de un niño de 9. Su hijo mayor, Juan Cruz, ya lo convirtió en abuelo de un pequeño que actualmente tiene 7 años.

Durante su paso por la televisión, Reverdito se hizo conocido al relatar cómo afrontó la crianza monoparental de su primogénito tras separarse de la madre del niño. Con la llegada de este bebé junto a Celeste Rigoni, el ex participante suma un nuevo capítulo a su vida afectiva y a su rol de abuelo.