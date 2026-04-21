Wanda Nara se burló de Icardi y lo provocó con una foto en redes

Wanda Nara se encuentra instalada en Uruguay para dar sus primeros pasos en la industria cinematográfica con el rodaje de ¿Querés ser mi hijo?, la película que marcará su debut en la pantalla grande. En medio de esta nueva etapa profesional la conductora aprovecha su tiempo libre para interactuar con sus seguidores y mostrar detalles de su estadía.

Recientemente compartió una imagen de sus pertenencias más valiosas donde se destacan modelos de las firmas Chanel, Hermès y Bottega Veneta que representan una inversión de miles de dólares.

La publicación no solo llamó la atención por la opulencia de los accesorios sino por el interrogante que planteó la famosa al escribir "¿Alguien sabe si puedo seguir usando el apellido de un ex?" en lo que parece una referencia directa a Mauro Icardi. Este mensaje cobra relevancia debido a que el futbolista fue el artífice de esa vasta colección ya que tiempo atrás la propia Wanda reveló que él le obsequiaba una cartera por cada gol que marcaba durante sus años de relación.

La situación se vuelve más tensa considerando el presente sentimental del deportista quien actualmente mantiene un noviazgo con la China Suárez. Se ha observado que Icardi repite con su nueva pareja el hábito de regalar bolsos de alta gama lo que añade una capa de ironía al posteo de su ex esposa.

Mientras disfruta de los paisajes uruguayos Nara dejó en el aire una consulta que sugiere una reflexión sobre su identidad y los beneficios que le otorgaba el vínculo con el padre de sus hijas ante las casas de moda internacionales.