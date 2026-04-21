Quién es la actriz argentina que tendrá una serie contando sus escándalos

Andrea Del Boca aceptó una propuesta para llevar su vida profesional y personal a una serie de streaming. Según anticipó Rodrigo Lussich en el programa Intrusos al decir que "Se viene la serie de la vida de Andrea Del Boca" el proyecto ya genera una fuerte repercusión mediática.

La producción recorrerá su camino desde su infancia en los sets y su éxito en Papá Corazón hasta grandes hitos internacionales como Estrellita mía, Celeste, Perla Negra y Zíngara. Además el guion profundizará en lo que se denomina como una "historia secreta" que incluye romances nunca revelados y detalles sobre su vínculo con Raúl de la Torre junto a las internas de la familia.

Un eje central del relato será su conflictiva relación con Ricardo Biasotti, decisión que se interpreta como una reacción a la visita de su ex al programa de Mirtha Legrand. En esa entrevista el hombre dio su versión sobre el vínculo con su hija Anna Chiara y lanzó una fuerte frase al afirmar que "Mi hija fue una NN por cuatro meses" lo que reavivó las tensiones. Ante esto los abogados de la actriz analizan demandar a Biasotti y a la producción de Legrand por considerar que existió "apología del delito" al cuestionar testimonios de víctimas de abuso infantil.

La biopic también intentará mostrar supuestas motivaciones detrás del perfil mediático de Biasotti quien buscaría una candidatura a diputado el próximo año apoyado por figuras como Carolina Losada y Patricia Bullrich.

Mientras se inicia la preproducción donde otra actriz interpretará su papel la estrella se recupera de un accidente dental y cardíaco sufrido recientemente. Este proyecto de ficción guionada será el escenario de una nueva contienda legal para la actriz argentina.