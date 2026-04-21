La Municipalidad de Rawson realizará este martes un acto central para homenajear al Papa Francisco, con la inauguración de un monumento y la imposición de su nombre al actual Parque Provincial, que pasará a denominarse oficialmente “Parque Departamental Papa Francisco”. La actividad se llevará a cabo a las 18 en la intersección de Conector Sur y Dr. Ortega.

La iniciativa se enmarca en el primer aniversario de su fallecimiento y busca reconocer el legado espiritual, social y humano del primer pontífice argentino y latinoamericano, recordado por su cercanía con los sectores más vulnerables y su mensaje de justicia social, fraternidad y paz.

Durante el acto se hará entrega formal de la Ordenanza N° 873-G, mediante la cual se establece el cambio de nombre del espacio verde ubicado entre calles Manuel Lemos, Boulevard Sarmiento y Superiora. Con esta decisión, el municipio consolida un reconocimiento permanente dentro del territorio rawsino.

Además, en el mismo evento se otorgará la Mención “Papa Francisco”, instituida por el Honorable Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 825-A, destinada a destacar a personas, empresas e instituciones que trabajan por la inclusión social. Entre los distinguidos figuran la Dra. Miryam Andújar (post mortem), Gladys Sastriques, Carlos Espinoza, la familia Gunella, instituciones culturales, colectividades internacionales y referentes comunitarios del departamento.

El acto contará también con el respaldo institucional de la Cámara de Diputados de la provincia, que declaró la actividad de interés cultural, reforzando su valor simbólico para la comunidad.

En este contexto, el intendente de Rawson, Carlos Munisaga, destacó que el homenaje “representa mucho más que un reconocimiento, es un compromiso con los valores que nos dejó el Papa Francisco: la solidaridad, la humildad y la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”.

Desde el municipio invitaron a toda la comunidad a participar de la ceremonia, que promete ser una jornada cargada de emoción, memoria y unidad, en honor a una de las figuras más trascendentes de la historia argentina y mundial.