Los dos gigantes de la tecnología global, se defienden de las graves denuncias por violación a la privacidad de sus usuarios. Google aceptó pagar 68 millones de dólares por una demanda en California, pero no admitió que sus dispositivos grababan ilegalmente conversaciones. Empleados de WhatsApp dijeron que la empresa Meta podría estar almacenando mensajes privados.

Los denunciantes alegaban que sus teléfonos los escuchaban a pesar de no estar activados ni pronunciar las frases "ok Google" o "Hey Google" que encienden los micrófonos para dar órdenes a los dispositivos.

La aparición de anuncios personalizados vinculados a conversaciones recientes fue uno de los elementos que complicó a Google. La empresa no admitió haber cometido ningún delito, pero aceptó pagar la demanda por la invasión a la privacidad de sus usuarios.

El caso de WhatsApp, que tiene más de 2 mil millones de usuarios en todo el mundo, tomó notoriedad por una frase de Elon Musk, dueño de Twitter. “WhatsApp no es seguro. Incluso Signal es cuestionable. Utilice X Chat”, dijo el CEO.

La empresa que pertenece a Facebook fue denunciada en EEUU: según grupos de usuarios de diferentes países, los chats cifrados de extremo a extremo no serían inviolables.

Denunciantes de Australia, Brasil, India y México alegan que Meta podría estar almacenando, analizando y accediendo a los mensajes privados de la app.

La denuncia se basa en empleados de Meta, la propietaria de Facebook, que admitieron el acceso y almacenamiento de datos privados.