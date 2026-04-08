Grabaron una gresca entre mujeres a la salida de un boliche en Capital

El violento episodio tuvo lugar en las puertas del boliche 'Pio' durante la madrugada del domingo, y fue registrado por testigos que capturaron casi tres minutos de agresiones cruzadas. El video, que rápidamente se volvió viral, muestra la escalada de violencia entre dos grupos de mujeres que se trenzaron a golpes y patadas sin ningún tipo de contención.

En las imágenes se observa a una efectiva policial presente en el lugar, que intenta mediar y separar a las involucradas durante todo el conflicto. Sin embargo, la violencia desplegada por los dos grupos de mujeres dificultó su tarea, y en varios momentos fueron las propias amigas de las protagonistas quienes terminaron interviniendo para separarlas.

Además de las mujeres, un hombre también participó activamente de la gresca. En el video se lo puede ver golpeando con su mano a una de las involucradas, hasta que un miembro del personal de seguridad privada lo tomó del cuello y lo alejó del centro de la pelea.

Curiosos y falta de intervención

Uno de los aspectos que más llamó la atención en las imágenes fue la actitud de los transeúntes y asistentes al boliche. Decenas de curiosos y curiosas rodearon la escena y observaron la pelea sin intervenir en ningún momento, limitándose a mirar y, en muchos casos, a registrar el enfrentamiento con sus propios teléfonos celulares.

Según fuentes policiales consultadas, hasta el momento no se presentó ninguna denuncia formal por los hechos ocurridos. Tampoco hubo personas detenidas ni identificadas oficialmente, a pesar de la contundencia de las imágenes virales.