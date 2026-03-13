¿Gran Hermano en crisis? Cómo le fue en rating tras los insultos racistas

La semana más intensa de Gran Hermano Generación Dorada tuvo su punto culminante con la presencia de Carmiña Masi en el estudio tras ser expulsada directamente por sus terribles comentarios hacia Mavinga.

Aunque la noche de su salida forzada el reality alcanzó su marca más alta con un promedio de 16,4 puntos de rating, el interés del público se mantuvo alto pero con una leve tendencia a la baja durante la gala de disculpas del jueves 12.

En una emisión que comenzó con la aguja tocando los 14,4 puntos pero que cerró con un promedio de 13,5, la periodista paraguaya intentó redimirse frente a los analistas y la familia de su ex compañera. Sin embargo, el clima fue de absoluta hostilidad; el marido de Mavinga protagonizó un tenso cruce con ella y fue terminante al decirle "no acepto tus disculpas".

Mientras Mavinga no para de llorar dentro de la casa y evalúa si abandona la competencia, Masi también mostró su lado más combativo fuera del juego. Al ser cuestionada por sus declaraciones, le paró el carro a los panelistas de A la Barbarossa sentenciando que "son todos caretas".

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A pesar de que la audiencia bajó un poco respecto al día de la sanción, el programa lideró cómodamente el podio de la noche, superando a Es mi sueño de Guido Kaczka que marcó 6.9 puntos y a Bienvenidos a Ganar, con Hernán Drago a la cabeza, que obtuvo 2.2 unidades.